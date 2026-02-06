Fenerbahçe Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’a 3-1 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ve N'Golo Kante, Erzurumspor FK müsabakasını tribünden izledi. İki futbolcu da yönetim locasında takip ettiği mücadelede takım arkadaşlarına destek verdi.

Guendouzi’den Kante açıklaması

Maç sonunda Fenerbahçeli futbolcu Matteo Guendouzi, Kante ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, vatandaşı için şu ifadeleri kullandı, "N'Golo Kante dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Onunla birlikte daha iyi olacağız. Onunla oynamaktan çok gurur duydum. Onun gibi bir oyuncuyla yeniden oynayacak olmak beni mutlu ediyor. Kante ile birlikte çok daha iyi oynacağız."