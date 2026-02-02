Fenerbahçe transfer döneminde hareketli günler geçiriyor. Önceki gün hem Atalanta hem de Ademola Lookman ile sonuna kadar zorlayan yönetim, sonuca ulaşamadı ve İtalyan kulüp, Atletico Madrid ile el sıkıştı. Nijeryalı forvet, Fenerbahçe’ye gelmek istese de İspanyol kulübüne imza atmak için yola çıktı.

Bu gelişmenin ardından Fener, görüşmelere bir süredir devam ettiği N’Golo Kante transferiyle taraftarlarını sevindirmek için son bir hamle yaptı.

Al-Ittihad'ın Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri'yi istemesinin ardından, Kante için yapılan transfer görüşmelerine, Faslı golcü de eklendi. Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin ayrılmasına izin verilmesi halinde, Youssef En-Nesyri'nin ayrılığını onaylayacağını Al-Ittihad'a bildirdi.

4 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA SAĞLANDI

Sky Sports'ta gece geç saatlerde geçtiği habere göre Fenerbahçe ve Al-Ittihad, 4 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Al-Ittihad yetkilileri, N'Golo Kante için 4 milyon euro bonservis bedeli istedi ve taraflar bu rakam üzerine anlaşma sağladı.



Fenerbahçe, 34 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu N'Golo Kante ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı. Transferin tamamlanması için En-Nesyri'nin Al-Ittihad ile anlaşması bekleniyor.



Öte yandan Al Ittihad Kulübü, N'Golo Kante'nin sakatlığı nedeniyle Al Najma maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Ancak Suudi Arabistan'dan bazı gazeteciler, Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı için maçta oynamadığını iddia etti.