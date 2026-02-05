TFF’NİN açıkladığı 6.2 milyar TL harcama limiti olmasına rağmen F.Bahçe’nin ara transferde Musaba, Guendouzi, Mert ve Cherif’in ardından Kante’yi nasıl kadrosuna kattığı merak konusu oldu. Hatta G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk da limit aşımı nedeniyle ceza alan kulüpler bulunduğunu bile hatırlattı.

Sarı-lacivertliler, En Nesyri’den 15, Szymanski’den 10 milyon Euro bonservis bedeli aldı. Bunun yanı sıra Livakovic’ten 400, İrfan Can Kahveci’den 300 ve Becao’dan da 400 bin Euro kiralama ücreti elde etti. Bu futbolcularla birlikte Zenit’e giden Jhon Duran’ın ücretinden de kurtuldu. Ayrıca sermaye artırımı sonrası Bankalar Birliği’nden çıkarak F.Bahçe’nin borç yükü azaldığı için harcama limiti de yükseldi. Yani Kanarya limit aşımı yaşamadığı gibi herhangi bir ceza da almayacak