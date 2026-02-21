Fenerbahçe’nin ara transferde kadrosuna kattığı Kante henüz sarı lacivertlilere beklenen katkıyı veremedi. Transfer döneminin en dikkat çeken transferinden olan 34 yaşındaki orta saha 2'si Süper Lig, 1'i Avrupa Ligi olmak üzere toplam 3 karşılaşmada forma giydi.

Oynadığı iki maçta takımın en düşük reytingini alan deneyimli futbolcu, ortalama 6.5 maç puanında kaldı. Kante girdiği 15 ikili mücadelenin 7’sini kaybederken maç başına 7 top kaybı yaptı. Sadece bir şut deneyen Fransız yıldız isabet sağlayamadı.

Kante sarı lacivertli antrenörlerin hazırladığı ek idmanlarla eski formuna geri dönmeye çalışıyor.