Fenerbahçe, N’Golo Kante ile her konuda anlaştı. Yönetici Ertan Torunoğulları, Beyoğlu maçı sonrası “Kante geliyor” diye müjdeyi verdi. Fransız yıldızın sözleşmesi 30 Haziran’da bitiyor. 34 yaşındaki oyuncu, “Bonservis sorununu bana bırakın” dedi. Kante alacağından vazgeçip, bonservisini ücretsiz almaya çalışacak. Al-Ittihad yöneticileri de “Kararı Teknik Direktör Sergio Conceiçao verir” diyerek topu Portekizli hocaya attı.

DOĞRU ZİHNİYET VURGUSU YAPTI

Conceiçao, Kante’nin ayrılığı konusunda fikri sorulunca “Gitsin” raporu verdi. Portekizli teknik adam, “Ben sadece Al-Ittihad forması için mücadele eden oyuncuyu isterim” derken, kulüpte kalacak her oyuncunun doğru zihniyete sahip olması, takımın iyiliği ve prestiji için çalışması gerektiğini söyleyip, Kante’nin F.Bahçe’ye transferine onay verdi. Conceiçao’nun bu kararını Sadettin Saran ile dostluğu da pozitif yönde etkiledi.

SARAN İSTESE GELECEKTİ

Zira, Mourinho kovulduğunda Sadettin Saran, “Sergio Conceiçao kulübümüze Jose Mourinho’dan daha iyi şartlarda gelmeye hazırdır” açıklaması yaptı. Ancak Ali Koç yönetimi tercihini Domenico Tedesco’dan yana kullandı. Conceiçao da 8 Ekim’de Al-Ittihad’a imza attı. Kaderin cilvesi Saran ile Conceiçao, Kante transferinde bir kez daha karşı karşıya geldi. Conceiçao eski dostuna zorluk çıkarmayacak.