Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fransız yıldız N'Golo Kanté ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Daha önce evrak krizi nedeniyle sonuçsuz kalan transfer için tarafların yeniden görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

Foot Mercato'nun haberine göre; Al-Ittihad ile Fenerbahçe, Kante transferini yeniden değerlendirmek adına temas kurmaya hazırlanıyor.

Öte yandan İngiliz gazeteci Ben Jacobs'un aktardığı bilgilere göre, N'Golo Kante bugün Al Ittihad ile antrenmana çıkmayı reddetti. Tecrübeli orta saha oyuncusunun bu tavrının, Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kulüp yönetimine baskı yapmak amacıyla gerçekleştiği ifade edildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe, transfer sürecine ilişkin yaptığı resmi açıklamada; Kante ile anlaşma sağlandığını, sağlık kontrollerinin tamamlandığını ve kulüp üzerine düşen tüm yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirildiğini duyurmuştu. Ancak karşı kulübün TMS (Transfer Matching System) bilgilerini hatalı girmesi nedeniyle transferin, sarı-lacivertli kulüpten bağımsız olarak tescil edilemediği belirtilmişti.

FIFA nezdinde yapılan görüşmelere ve ek süre taleplerine rağmen Al Ittihad cephesinden gerekli adımların atılmadığı vurgulanırken, bu durumun Fenerbahçe camiasında büyük bir hayal kırıklığı yarattığı ifade edilmişti.

İşte Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı;

"Al Ittihad Kulübü ile N'Golo Kanté ve Youssef En-Nesyri'yi kapsayan transfer süreci, kulübümüz tarafından planlandığı şekilde ve tüm yönleriyle titizlikle yürütülmüştür.

Teknik heyetimizin talebi doğrultusunda ilerleyen bu süreçte oyuncularla anlaşma sağlanmış; transfer edilecek oyuncunun sağlık kontrolleri tamamlanmış, gerekli onaylar alınmış ve kulübümüz üzerine düşen tüm yükümlülükleri süresi içinde eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Transfer tesciline ilişkin evraklar, belirlenen süre içerisinde doğru ve tam şekilde sisteme yüklenmiştir.

Ancak karşı kulüp tarafından ilgili TMS bilgilerinin hatalı girilmesi nedeniyle, kulübümüzden bağımsız şekilde işlemler transfer tescil süresi içerisinde tamamlanamamıştır. Bu doğrultuda ek süre talep edilmiş, FIFA nezdinde gerekli görüşmeler kulübümüzce gerçekleştirilmiş ve sürecin çözüme kavuşması adına tüm adımlar atılmıştır. Buna rağmen devam eden süreçte, tarafımıza herhangi bir gerekçe sunulmaksızın karşı kulüp tarafından işlemler tamamlanmamıştır.

Yaşanan bu gelişmeler sonucunda söz konusu transfer süreci ne yazık ki sonuçlandırılamamıştır.

Bu sürecin camiamızda yarattığı hayal kırıklığını anlıyor ve paylaşıyoruz.

Kulübümüz, sportif hedefleri doğrultusunda kadro yapılanmasına aynı kararlılık ve disiplinle devam etmektedir."