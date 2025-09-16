Yeni eğitim-öğretim yılı başlarken öğrenciler kantinlerde beklenmedik fiyatlarla karşılaştı. En ucuz yiyecek olan poğaça bile 25 liradan satışa sunulurken, tost ve ayran gibi ürünler de geçen yıla göre zamlandı. Pek çok öğrenci kantinden alışveriş yapmak yerine evden beslenme çantası getirmeyi tercih etmeye başladı.

Y Ü ZDE 25'E VARAN ZAMLAR

Star Haber'de yer alan habere göre, kantinlerdeki fiyat artışları yüzde 20-25 arasında değişiyor. Geçtiğimiz yıl 70 liradan satılan kaşarlı tost bu yıl 85 liraya yükseldi. Simit ve poğaça 20 liradan 25 liraya çıkarken, ayran 15 liradan 20 liraya ulaştı. Bu durum hem öğrencileri hem de velileri zor durumda bırakıyor.

TABLOT YEMEK 190 L İ RA

Bazı okullarda kantinlerde tabldot yemek seçeneği de bulunuyor. Ancak en uygun tabldot menünün fiyatı 190 liradan başlıyor. Bir öğrencinin ay boyunca bu şekilde beslenmesi, 3 bin 800 liraya kadar çıkıyor. Bu rakam, aile bütçelerini ciddi şekilde etkiliyor.

Ö ZEL OKULLARDA TAR İ FELER DAHA FARKLI

Devlet okullarında fiyatlar belirli bir standartta olsa da özel okullarda durum farklı. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, özel okulların kendi fiyatlarını kendilerinin belirlediğini ifade ederek, “Bizim esnaf odamıza bağlı kantinler belirlenen tarifeye uymak zorunda. Farklı fiyat uygulayanlar ise bize şikâyet edilmeli” dedi.

VEL İ LER ÇÖ Z Ü M ARIYOR

Artan kantin fiyatları, hem öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını hem de ailelerin bütçesini doğrudan etkiliyor. Bazı veliler çocuklarına evden yiyecek hazırlarken, bazıları da fiyatların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Öğrencilerin sağlıklı ve uygun fiyatlı beslenebilmesi için çözüm önerilerinin hızla geliştirilmesi bekleniyor.