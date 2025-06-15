Kapadokya Bisiklet Festivali, iki gün süren etkinliklerle son buldu.

Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcularını bir araya getiren organizasyon, Kapadokya’nın eşsiz vadileri, taş yolları ve peri bacaları arasında katılımcılara unutamayacakları bir deneyim sundu. Türkiye’nin ilk elektrikli bisiklet yarışı olma özelliği bulunan Kapadokya Bisiklet Festivali’nde Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Belçika, İran, Kazakistan ve Rusya’dan 131 sporcu pedal çevirdi.

EŞSİZ MANZARALARDA PEDAL ÇEVİRDİLER

Kapadokya Bisiklet Festivali kapsamında dün Salcano sponsorluğunda ‘Büyük Sürüş’ 111 kilometrelik parkurda gerçekleşti. Organizasyonun ikinci ve son gününde ise Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları 50 kilometrelik 2 ayrı parkurda yer aldı. Ürgüp merkezden sabah 09.20 ve 09.30’da verilen startlar ile pedal basan bisikletliler peri bacalarının arasında eşsiz bir deneyim yaşadı.