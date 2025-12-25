Hayata her açıdan renk katan, kişisel gelişimi destekleyen sanat, genç yaşlı herkes için iyileştirici güce sahip. Toplumsal ve küresel meselelere dair farkındalık yaratmanın da en etkili yollarından biri…

Dolayısıyla sanata erişimi daha demokratik ve kapsayıcı hâle getirmeyi hedefleyen projeler çok kıymetli…

Sinemasal Kültür Sanat Derneği de bu açıdan önemli çalışmalara imza atıyor… 2013’ten bu yana Anadolu’nun ulaşılması zor dağ köylerindeki çocukları ve gençleri sanatla buluşturuyor. Üstelik bu noktada zoru başardı…

Türkiye’nin 81 ilinde tam 5.5 milyon çocuğu ve genci sanatla tanıştırdı… Dernek, hız kesmedi. Bu kez toplumsal ve küresel sorunlara sanatsal çözüm yolları bulmak için Kapadokya Bienali’ni hayata geçirdi…

Sanatçılara özel çağrı

Önümüzdeki 7 Mayıs’ta başlayıp, 3 Eylül’e kadar devam edecek olan bienal, ilk yılında “Doğum” temasıyla sanatın dönüştürücü gücünü yaşamın merkezine taşıyor… Afetler, savaşlar ve ekonomik buhranlar karşısında, insanın yeniden başlama cesaretine odaklanarak; sanatçıları, sanatın iyileştirici, birleştirici ve harekete geçirici potansiyelini kullanarak toplumsal ve küresel sorunlara çözüm üretmeye davet ediyor.

Yaşamın ‘kalbine’ dokunacak

Türkiye ve dünyadan sanatçıları bir araya getiren bienal, merkezinde “peki ya şimdi?” sorusu yer alıyor.

Bu soru, aynı zamanda bir çağrı özelliği taşıyor. Her sanat eseri, bir çözüm önerisi; her öneri, yeniden doğuşun simgesi olarak görülüyor. “Doğum” temasıyla; barınmadan gıdaya, eğitimden sağlığa kadar en temel yaşamsal ihtiyaçlara erişimi odağına alacak olan bienal, sanatın soyut alanından çıkıp yaşamın kalbine dokunmayı; bir sergi olmanın ötesinde; bir dayanışma, farkındalık ve yeniden doğuş alanı olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda; heykel, resim, müzik, performans, sinema, video, fotoğraf ve enstalasyon gibi disiplinler bir araya gelecek.

Ayrıca, yerel halkın katılımını teşvik eden el sanatları atölyeleri, çocuk ve gençlere yönelik eğitim programları, rehberli turlar, konserler ve film gösterimleriyle zengin bir etkinlik takvimi hazırlanacak.

5 FARKLI LOKASYON

Enes Kaya direktörlüğünde, Sinemasal Kültür Sanat Derneği ile New Saga Fikir Sanat A.Ş. işbirliğiyle düzenlenecek olan bienal, geniş bir alana yayılacak. Göreme, Ürgüp, Avanos, Uçhisar ve Ortahisar olmak üzere beş farklı lokasyonda gerçekleşecek.