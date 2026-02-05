Kapadokya’nın simgesi haline gelen balon turlarında yaşanan fiyat tutarsızlığı, bu kez Güney Koreli ünlü aktör Ahn Bo-hyun'un ziyaretiyle gün yüzüne çıktı. Bölgeyi gezdiği sırada balon turuna katılmak isteyen ünlü isim, kapısını çaldığı üç farklı işletmeden birbirine hiç benzemeyen teklifler aldı.





FİYATLAR ARASINDA UÇURUM VAR

GZT'de yer alan habere göre İlk işletmenin 80 Euro talep ettiği tur için, ikinci firma 65 Euro fiyat biçti. En çarpıcı durum ise üçüncü işletmede yaşandı; kapıyı 55 Euro’dan açan firma, yapılan pazarlıklar sonucu fiyatı 40 Euro’ya kadar indirdi. Aynı hizmet için talep edilen ücretlerin yarı yarıya değişmesi, turizmdeki "standart tarife" eksikliğini ve denetim ihtiyacını bir kez daha tartışmaya açtı.



Sosyal medyada da gündem olan bu keyfi fiyatlandırma politikası, Türkiye’nin turizm imajına zarar verdiği gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.