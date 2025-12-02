Küresel piyasalarda yaşanan altına olan ilgi yerini kar satışlarına bıraktı. Son beş haftanın zirvesinden gerileyen ons altın Amerika Merkez Bankası'ndan (Fed) gelecek faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla yukarı yönlü seyretti.

Öte yandan Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik girişimlerin başarıya ulaşamaması risk iştahını tetikliyor.

5 HAFTANIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Ons altın 4 bin 217 dolarda bulunurken gram altın 5 bin 754 TL'de hareketleniyor. Dün gerçekleştirilen işlemlerde gram altın 5.821 TL’ye, ons altın ise 4.264 dolara kadar yükselmişti.

Kapalı Çarşı'da altının alış-satış fiyatları arasındaki makas 100 liraya yaklaştı. Gram altın 5 bin 850 liradan satılırken alış fiyatı ise 5 bin 754 lira oldu. İşte Kapalı Çarşı'daki altın fiyatları: