Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün, dijital bağımlılık ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirtti. Memişoğlu, özellikle kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıkladı.

GIDA VE ŞEKERE AYAR

Memişoğlu, sigara bırakma poliklinikleri ve sahada görev yapan mobil ekiplerin daha aktif hale getirileceğini belirtti. Yeni yasaya göre; kafeterya, restoran ve eğlence mekanlarının üstü açılıp-kapanır bölümlerinde de artık sigara içilmesi yasaklanacak.

Dijital bağımlılık ve yeme alışkanlıklarına yönelik de çalışma yaptıklarını aktaran Memişoğlu, “Hem tütünle hem de gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığımızın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız” ifadesini kullandı.

KİLOYLA MÜCADELE

Bakan Memişoğlu, kilo ile mücadele konusunda ise doğru ve sağlıklı beslenme, hareket ve egzersizin mutlaka yapılması gerektiğini, bunun için aile hekimlikleri, sağlıklı hayat merkezleriyle bu hedefi gerçekleştirmek istediklerini kaydetti. Tüm vatandaşları bu politikaya sahip çıkmaya davet etti.

BAŞLAMA YAŞI 16’YA DÜŞTÜ

Yeşilay’ın 2025 yılı raporuna göre Türkiye’de sigaraya başlama yaşı ortalama 16’ya kadar düştü. Bazı uzmanlara göre 10-11 yaşında sigara tüketen çocuklar da var.