İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Forex yatırım dolandırıcılığı, yasal web sitelerinin kopyalanmasıyla yapılan pos dolandırıcılığı ve yasa dışı sanal kumar yöntemleriyle birçok kişiyi mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebesini yapan ve suçtan elde edilen yaklaşık 7 milyar Türk lirasını kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz büroları aracılığıyla yurt dışına çıkartılmasına aracılık ettiği belirlenen 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 13 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 67 kişi gözaltına alındı.

22 ARAÇ, 17 MOTOSİKLET VE 9 TAŞINMAZA EL KONULDU

Şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Operasyon listesinde yer alan 27 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el konulurken, ayrıca 22 araç, 17 motosiklet ve 9 taşınmaza da el konuldu.