Altın piyasasında yükseliş rüzgarı hız kesmiyor. Kapalıçarşı’da tabelalar bir kez daha değişirken, gram altın 5 bin 539 liraya tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 9 bin 30 liraya, tam altın ise 36 bin liraya kadar yükseldi.

Küresel piyasalarda ons altın, Türkiye saatiyle 14.59 itibarıyla 3 bin 978 dolar seviyesine kadar yükselerek yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Ons altındaki bu güçlü artış, iç piyasadaki gram altına da doğrudan yansıdı.

Resmî verilere göre gram altın 5 bin 334 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı’da makas açılarak fiyat 5 bin 539 liraya kadar çıktı. Böylece resmi fiyatla Kapalıçarşı fiyatı arasındaki fark 205 lirayı buldu.

Çeyrek altın 9 bin 30 lira seviyesine dayanırken, tam altın 36 bin lira eşiğini aşarak rekor kırdı. Kuyumculuk sektöründe hareketlilik artarken, yatırımcılar altındaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor.