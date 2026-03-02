Piyasalarda ABD ve İsrail’in İran’a askeri müdahalesi ve Tahran yönetiminin de misillemesinin ardından dikkatler altın fiyatlarına çevrilmişti.

Hafta sonu başlayan çatışmalar devam ederken, sıcak temas sonrası ilk işlem gününde altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor.

Geçen hafta 5.278 dolardan kapanış yapan ons altın, ilk işlemlerde 5.394 dolara kadar yükseldi. Ardından gelen kâr satışları ile fiyatlar TSİ 07:00 itibarıyla 5.365 dolar seviyesinde denge arayışını sürdürüyor. İlk tepkiler yüzde 2 civarında yükselişe işaret etti.

2 MART 2026 GRAM ALTIN

Gram altın tarafında ise spot ve fiziki piyasa arasındaki makasın yeniden açılması dikkat çekti. Spot piyasada 2 Mart 2026 gram altın fiyatı 7.580 TL’den işlem görürken, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8.140 TL seviyesine ulaştı.

Spot ve fiziki piyasa arasında 1 kilo altındaki fark 12 bin 750 dolara kadar çıktı.

Kuyumcularda çeyrek altın 13 bin 290 TL, yarım altın 26 bin 565 TL ve tam altın 52 bin 875 TL’den satılıyor.

KAPALIÇARŞI’DA PANİK HAVASI

Türkiye Gazetsi'nde yer alan habere göre, uzmanlar, altın fiyatlarındaki ilk yükselişin sınırlı kaldığını ancak fiziki piyasada panik alımlarının etkili olduğunu belirtiyor.

Özellikle Kapalıçarşı’da talep artışıyla birlikte fiyat farkının büyüdüğüne dikkat çekiliyor.

Uzmanlara göre oynaklığın azalması halinde fiziki piyasada da fiyatların geri çekilme ihtimali bulunuyor. Bu nedenle yatırımcılara temkinli hareket etmeleri tavsiye ediliyor.

‘BELİRSİZLİK’ ANA ETKEN

Kapalıçarşı’daki kuyumcular, son haftalarda fiziki talebin zaten güçlü seyrettiğini ifade ediyor. ABD-İran hattındaki gerilimin bir bölümünün önceden fiyatlandığı belirtilirken, belirsizlikten kaçınmak isteyen tasarruf sahiplerinin alımlarını sürdürdüğü aktarılıyor.

Jeopolitik risklerin devam etmesi, güvenli liman arayışını canlı tutuyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ekonomist Tuncay Turşucu, belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların güvenli limanlara yöneldiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Bunu tahmin etmek güç değil. İsviçre frangı ve ABD tahvilleri de yine güvenli liman olacaktır. Altında ise direnç 5.500 dolar seviyesinde bulunuyor. Mevcut altın pozisyonumu ya da fonumu satmam. Ancak yeni bir alım yapmak mantıklı olmayacaktır” dedi.

Turşucu, mevcut pozisyonların korunabileceğini ancak yeni alım konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

FİYAT MAKASI ÇOK AÇIK

Piyasa açılışında yatırımcıların yükselmiş fiyatlarla karşılaşabileceğini ifade eden Turşucu, panik alımlarının risk oluşturduğunu dile getirdi.

“Jeopolitik ortam yumuşarsa, altın da geriler. Şimdiden makaslar açılmış durumda” uyarısında bulunan Turşucu, özellikle spot ve fiziki piyasa arasındaki farkın yatırımcı açısından dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Altın fiyatları Orta Doğu’daki gelişmelerin gölgesinde yön ararken, gram altın ve ons altın tarafında dalgalı seyir devam ediyor. Kapalıçarşı’daki yüksek fiyat farkı ise yatırımcı için ek maliyet anlamına geliyor. Uzmanlar, belirsizlik dönemlerinde acele karar verilmemesi ve fiyat makasının yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.