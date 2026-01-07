İstanbul Kapalıçarşı’ya giden vatandaşlar eli boş dönmek zorunda kalırken, uzmanlar Türkiye’de gümüşün, uluslararası fiyatlardan dolar bazında yüzde 11 daha pahalıya satıldığını belirtiyor.

290 DOLARLIK FARK

Fiyatı TL bazında 1 ayda yüzde 36, 1 yılda ise yüzde 214 artan gümüşteki yükselişi analistler açıklamakta zorlansa da yatırımcılar, değerli metale yönelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, rafinelerde üretim sıkıntısı olduğunu belirterek gümüş piyasasını “Rafineler kilogram bazında üretim yapıyor.

Uzmanlar gümüş ithalatının artabileceğini ve 290 dolarlık fiyat farkının 1 hafta içerisinde büyük oranda kapanabileceğini tahmin ediyor.

Pazartesi günü kilogram bazında da sıkıntı vardı. Birkaç gün sonra kilogram bazında bulunulurluk normale döner diye umuyorum. Küçük gramaj talebi daha fazla ama küçük gramajlarda geri dönüşüm de olmadığından piyasada bulunmuyor” ifadeleriyle özetledi. Altın uzmanı Hasan Hüseyin Deniz de “3 aydır hem gram altında hem gümüşte zaman zaman arzda sorunlar görülüyor. İstanbul Altın Rafinerisi’nin piyasadan çekilmesi etkili olmuş olabilir” dedi. Deniz, “1 kilogram gümüşün uluslararası piyasalarda fiyatı 2 bin 550 dolar. Kapalıçarşı’da 2 bin 840 dolar. Aradaki fark kiloda 290 dolar. Türkiye ile uluslararası gümüş fiyatları arasındaki fark yüzde 10’un üzerinde” bilgisini verdi.