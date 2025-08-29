Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. ABD tarafında Trump'ın Fed'in bağımsızlığına yönelik attığı adımlar piyasalarda endişe yaratıyor.

Dün ABD tarafında büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Öte yandan bugün Fed'in enflasyonun göstergesi olarak tanımladığı kişisel tüketim harcamaları verisi yakından izlenecek.

GRAM ALTIN REKOR TAZELEDİ

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın gece seansında 4 bin 521 kiraya yükselerek rekor kırdı. Bugün sabah seansında ise 08.10'da 4 bin 508 lirada bulunuyor.

ONS ALTIN HAFTANIN ZİRVESİNDE

Ons altın küresel çapta yaşanan gelişmelerin etkisiyle, haftanın zirvesine ulaştı. Dün gece seansında 3 bin 423 liraya kadar yükseldi. Yeni günde ise sabah seansında 08.13'te 3 bin 408 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Resmi altın fiyatları ile Kapalıçarşı altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Resmi rakamlarda gram altın 4 bin 508 lirada bulunurken, Kapalıçarşı'da 4 bin 532 lirada bulunuyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYYESİ DEĞİLDİR.