Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki son düşüşü ekonomim.com’a değerlendirdi.

Yıldırımtürk, bu hareketi bir düzeltme süreci olarak yorumladı:

-Altının düşmesi için jeopolitik bir neden yok. Tam tersine; Fed’in faiz indirmesi bekleniyor, merkez bankaları tahvil satıp altın almaya devam ediyor, Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, ABD Venezuela’ya kara harekâtı hazırlığında.

-Bu koşullarda altına talep artıyor. Yaşanan düşüş sert yükselişlerin ardından bir düzeltmedir. Yeni seviyelere destek oluşturuyor.”

BÜYÜK DÜŞÜŞ HAYAL OLUR

Yıldırımtürk, altının 4380 dolar direncini üç kez test ettiğini belirterek, “Bu seviye aşılırsa 4500 dolar hedefi devreye girer ve kısa sürede gerçekleşebilir. Dünya bu kadar gerginken altında büyük bir düşüş beklemek hayal olur” dedi.

KAPALIÇARŞI’DA ESNAF KOL KESİYOR

Kapalıçarşı’da hareketliliğin sürdüğünü ifade eden Yıldırımtürk, KKM ve borsadan çıkan yatırımcıların altına yöneldiğini söyledi:

“Satışa gelenler genelde 10-50 gram arası altın bozduruyor; acil ihtiyacı olanlar bunlar. Ancak alım yapanlar kilo kilo alıyor. Bu düşüş yatırımcıya fırsat olarak görülüyor. Gram altın 5800-5900 TL bandında. Makas açıldı çünkü kuyumcular sattıklarını yerine koyamıyor; ortalama binde 5 zarar var. Esnaf tabiriyle kol kesiyor.”

ATÖLYELER KAPANIYOR, YURT DIŞINA TAŞINIYOR

Yıldırımtürk, kuyumcu atölyelerinin bir bir kapanmaya başladığını da vurguladı:

“Eskiden özel günlerde takı altını alınırdı, artık herkes yatırım için gram altına yöneliyor. Takı satışları durunca atölyeler iş yapamaz hale geldi. Kira ödeyemeyen birçok atölye kapanıyor ya da Hindistan, Mısır, Suriye gibi ülkelere taşınıyor. Kapalıçarşı’da boşalan dükkan sayısı artıyor. Bazı atölyeler ellerindeki takı altınlarını bozdurup gram altına çeviriyor. Sektör zor bir dönemden geçiyor.”