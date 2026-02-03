Cuma günü altın ve gümüş fiyatlarında yaşanan sert düşüş, haftanın ilk günlerinde piyasalara hareket getirdi. Fiyatların son zirve seviyelerin altına gerilemesiyle birlikte yatırımcılar, sabahın erken saatlerinden itibaren kuyumculara akın etti.

İstanbul’da altın piyasasının merkezi konumundaki Kapalıçarşı’da oluşan yoğunluk dikkat çekerken, düşüşü alım fırsatı olarak görenlerin sayısının arttığı gözlendi.

YATIRIMCI GRAM VE ÇEYREK ALTINA YÖNELDİ

NTV'de yer alan habere göre, kuyumcu esnafına göre, yatırımcıların büyük bölümü gram altın ve çeyrek altını tercih ediyor. Ulaşılabilir fiyat seviyeleri ve kolay alım-satım imkânı, bu iki ürünün öne çıkmasında etkili oluyor. Bazı yatırımcılar temkinli davranırken, çoğunluk fiyatların yeniden yükseleceği beklentisiyle alım yapmayı tercih ediyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLEDİ?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler altın fiyatlarını baskıladı. Ons altın cuma günü yüzde 4’ün üzerinde değer kaybederek 4 bin 584 doların altına gerilerken, Borsa İstanbul’da standart altının kilogram fiyatı da yüzde 4,6 düşüşle 7 milyon 135 bin liraya indi.

GERİ ÇEKİLME KALICI OLACAK MI?

Uzmanlara göre yaşanan geri çekilme kalıcı olmayabilir. Piyasalarda, önümüzdeki 10 gün içinde altın fiyatlarında yeniden hareketlenme ve yukarı yönlü toparlanma beklentisi öne çıkıyor. Bu beklenti, kuyumculardaki yoğunluğun ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

DÜŞÜŞ ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLDÜ

Altın fiyatlarındaki sert düşüş, yatırımcıları ikiye bölse de sahadaki tablo netleşti. Kuyumcularda oluşan kuyruklar, fiyatlardaki geri çekilmenin piyasada büyük ölçüde alım fırsatı olarak algılandığını ortaya koydu. Özellikle gram ve çeyrek altına olan yoğun talep, yatırımcıların kısa vadede yeniden yükseliş beklentisini güçlendirdi.

ALTINDA SON DURUM

Altın fiyatları sert düşüşlerinin ardından yönünü yukarı çevirdi. Ons altın bugün sabah saatlerinde 09.12'de 4 bin 836 dolarda bulunuyor.

Gram altında da yönünü yukarı olduğu görülüyor. Gram altın yükselişlerini sürdürerek bugün sabah saatlerinde 6 bin 768 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 7 bin 396 lirada bulunuyor.

*Bu haberde yer alan bilgi, yorum ve değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.