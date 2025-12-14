Evde her şey kapalı sanıyorsunuz ama elektrik sayacı dönmeye devam ediyor… Televizyonu kumandadan kapattığınızda, oyun konsolunu “uyku moduna” aldığınızda ya da şarj aletini prizde unuttuğunuzda farkında olmadan enerji harcamaya devam ediyorsunuz. Uzmanların “vampir cihazlar” adını verdiği bu elektronikler, ay sonunda faturayı sessizce kabartıyor.

KAPALI AMA AÇIK: “VAMPİR GÜÇ” NEDİR?

Elektronik cihazların kapalıyken veya bekleme modundayken elektrik tüketmesine “vampir güç” ya da “hayalet yük” deniliyor. Cihaz çalışmıyor gibi görünse de, saat, sensör, uzaktan kumanda algılayıcısı veya yazılım güncellemeleri için düşük seviyede enerji çekmeyi sürdürüyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte evlerdeki akıllı ve bağlantılı cihaz sayısı arttı. Bu da görünmeyen elektrik tüketimini her geçen yıl daha büyük bir sorun haline getiriyor.

EN SİNSİ ELEKTRİK TÜKETİCİLERİ HANGİLERİ?

Uzmanlara göre evlerde en çok “gizli tüketim” yapan cihazlar şunlar:

-Televizyonlar

Özellikle akıllı televizyonlar, kapalıyken bile internete bağlı kalabiliyor. Stand-by modunda yıllık tüketimleri, küçük bir buzdolabıyla yarışabiliyor.

-Oyun Konsolları

Oyun konsolları, güncelleme ve hızlı açılma özellikleri nedeniyle kapalıyken de enerji çekiyor. Uzun süre fişte kalan konsollar, fark edilmeden ciddi tüketim yaratabiliyor.

-Prizde Unutulan Şarj Aletleri

Telefon veya laptop bağlı olmasa bile prizde kalan adaptörler elektrik harcamaya devam ediyor. Tek başına küçük gibi görünen bu tüketim, ev genelinde büyük kayıplara yol açıyor.

-Modem ve Wi-Fi Cihazları

24 saat açık kalan modemler, özellikle gece saatlerinde gereksiz enerji tüketiyor. Uzmanlar, kullanılmadığı zamanlarda kapatılmasını öneriyor.

-Ses Sistemleri ve Uydu Alıcıları

Kumandayla kapatılan bu cihazlar, aslında tamamen kapanmıyor. Bekleme modunda kalarak sürekli enerji çekiyor.

FATURAYA ETKİSİ SANDIĞINIZDAN BÜYÜK

Enerji uzmanlarına göre vampir cihazlar, bir hanenin yıllık elektrik tüketiminin %5 ila %10’unu oluşturabiliyor. Bu da fark edilmeden her yıl yüzlerce liralık gereksiz harcama anlamına geliyor.

Özellikle çok sayıda elektronik cihaz bulunan evlerde bu oran daha da yükseliyor.