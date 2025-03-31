Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, öğrencilerin barınma sorunu nedeniyle öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldığı bir ortamda rektör için protokol kapısı yaptırıyor.

Üniversite, 3 Mart 2025’te ihale düzenleyerek yeni rektörlük binası protokol girişi kapısı yaptıracağını duyurdu. Aynı ihaleyle rektörün makam odasında da duvar kaplaması, meşe kaplama kapaklı gömme dolap, gri lake duvar boyası, meşe duvar kaplaması, meşe TV ünitesi yapılacak.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Rektörlük protokol girişinde ise kapı laminat ve çift kanat olacak, pirinç kapı kolu eklenecek. Doğal meşe kaplama olacak. İhale kapsamında 26 Mart 2025’te 4 milyon 200 bin TL’lik sözleşme yapıldı. Kapılar, haziran 2025’e kadar tamamlanacak.

BAHÇEYE 15 MİLYON

Üniversitenin Taşlıçiftlik yerleşkesinde rektörlük binası 2022 yılında 66 milyon 747 bin TL harcandı. Üniversitede geçen yıl da rektörlük binasının altyapısı yenilendi ve çevre düzenlemesi yapıldı. Bunun için de üniversite kasasından 15 milyon 785 bin lira çıktı.