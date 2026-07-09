Edirne'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekipleri tarafından başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen bir TIR'da yapılan yasal ve detaylı kontroller sonucunda, yüzlerce kilo ağırlığında uyuşturucu madde saptandı. Olayın ardından gözaltına alınan yabancı ya da yerli kimliği belirtilmeyen araç sürücüsü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, sınır kapısından ülkeye giriş yapacak olan araçlara yönelik rutin risk analiz çalışmaları yürüttü. Bu kapsamda şüpheli görülen bir TIR, ekipler tarafından detaylı inceleme yapılması amacıyla öncelikle x-ray tarama sistemine sevk edildi.

DONDURULMUŞ TAVUKLARIN ARASINA GİZLEMİŞLER

X-ray taraması sonucunda aracın dorse kısmında şüpheli yoğunluk dalgaları tespit edilmesi üzerine, TIR detaylı arama işlemlerinin yapılması amacıyla gümrük sahasındaki hangara alındı. Hangardaki arama sürecine gümrük muhafaza bünyesinde görev yapan eğitimli narkotik dedektör köpekler de dahil edildi. Eğitimli köpeklerin dorsenin belirli bölümlerine yoğun tepki vermesi üzerine ekipler fiziki arama başlattı.

Yapılan detaylı incelemede, nakliye aracının resmi ve yasal yükünün dondurulmuş tavuk eti olduğu görüldü. Ancak dondurulmuş ürünlerin arasında, yasal yükle ilgisi olmayan çok sayıda karton koli bulunduğu saptandı.

SÜRÜCÜ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kolileri açan gümrük muhafaza kaçakçılık ekipleri, özenle yerleştirilmiş 450 paket ile karşılaştı. Söz konusu paketlerin içerisinde yapılan incelemelerde, toplam ağırlığı 526 kilo 327 gram gelen uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve araca adli makamlarca el konuldu.

Operasyonun ardından yasal prosedürler doğrultusunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan TIR sürücüsü, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, uyuşturucu ticareti ve nakli suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.