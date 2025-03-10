Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletinde Beech A36TC Bonanza tipi bir uçak, kalkıştan kısa süre sonra düştü. "N347M" tescilli olduğu belirtilen uçağın neden düştüğü henüz bilinmezken, kazada birden fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

KAPISI AÇIK UÇAK HAVADA KONTROLDEN ÇIKTI

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, pazar günü öğleden sonra havalanan Beechcraft A36TC tipi uçak, kalkıştan kısa süre sonra kapısının açık olduğunu fark etti. Pilotun hemen geri dönerek iniş yapmak istediği ancak açık kapının yol açtığı şiddetli rüzgar sesi nedeniyle hava trafik kontrolüyle bağlantıda zorluk yaşadığı aktarıldı.

"ÇEKİLİN! UÇAK OTOPARKIN AĞAÇLIK ALANINA DÜŞTÜ..."

Hava trafik kontrol kayıtlarına göre, pilotun acil iniş talebi sırasında telsiz irtibatı kesildi. Kontrolörlerden biri, "Çekilin... Uçak terminalin hemen arkasındaki otoparkın ağaçlık alanına düştü" ifadeleriyle kazayı raporladı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLAR YANDI

Fairview Drive ile Meadowview Court arasında bulunan otoparka sert iniş yapan uçak, yere çakılır çakılmaz alev aldı. Patlama etkisiyle park halindeki birçok araç da yanmaya başladı. Kaza sonrası olay yerine hızla ambulanslar, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yetkililer, kazada çok sayıda yaralı olduğunu, bazılarının yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için uzun süre mücadele etti.

HUZUREVİ YAKININDA DEHŞET

Uçağın düştüğü otoparkın, Lancaster Havaalanı’na yalnızca iki sokak mesafede olduğu ve Fairview Meadows isimli bir huzurevine hizmet verdiği belirtildi.