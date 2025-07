ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan ve "Kay" adıyla tanımlanan kadın, bir yılı aşkın süredir sipariş etmediği yüzlerce dev Amazon kargosu alıyor. Bahçesi ve giriş kapısı neredeyse tamamen karton kutularla kaplanmış durumda. Yaşadıklarını 'cehenneme' benzeten Kay, aracını bile park edemediğini söylüyor.

SATICININ HATASI KAY'İ MAHVETTİ

NYPost'un haberine göre kargonun kaynağı, Çin merkezli "Liusandedian" adlı bir Amazon satıcısı. Bu satıcı, sahte deri oto koltuk kılıfları satıyor. Ancak ürünler çoğu araç modeliyle uyumlu olmadığı için yüzlerce müşteri iade ediyor. Sorun şu ki; iadeler Çin'e değil, Kay'in evine gidiyor...

TEK BİR PAKETLE BAŞLADI

Her şey yanlış geldiğini düşündüğü tek bir paketle başladı. Ancak ardından her hafta, her gün yeni kutular geldi. Birkaç ay içinde onlarca koli, ardından yüzlercesi geldi. Birkaç ay içinde yüzlerce koli, evin girişini kapladı.

"Şu anda gördükleriniz sadece bir kısmı. Çünkü gelen pek çok paketi teslim almayı reddettim" diyen Kay, 88 yaşındaki annesini eve sokmak için kutular arasında yol açmak zorunda kaldığını belirtiyor.

AMAZON AYLARCA SESSİZ KALDI

Kay, Amazon'a en az altı kez şikayet bildirdiğini, ancak her defasında sorunun çözüleceği yönünde söz vermesine rağmen hiçbir ilerleme sağlanmadığını aktardı.

"Her defasında bana 24 ila 48 saat içinde dönüş yapılacağı söylendi. Ama hiçbir zaman dönüş olmadı" dedi.

Bir seferinde Amazon, yaşadığı mağduriyet için Kay'e 100 dolarlık hediye çeki teklif etti ancak Kay'e ayrıca gelen paketleri bağışlaması ya da kendisinin geri göndermesi gerektiği söylendi.

"Amazon'un kurallarını ihlal eden bir satıcı yüzünden ben neden sorumlu oluyorum? Bu benim işim değil" diyerek tepkisini dile getirdi.

NİHAYET MÜDAHALE GELDİ

Satıcı Liusandedian'ın, Amazon'un kurallarını ihlal ederek Kay'in adresini sahte iade noktası olarak girdiği ortaya çıktı. Üstelik satıcının Amazon dışı dijital izine neredeyse hiç rastlanmıyor.

Olay, ABC 7 televizyonu tarafından haberleştirildikten sonra Amazon nihayet harekete geçti. Şirket, Kay'e özür dileyerek tüm kutuları toplamaya başladıklarını ve sorunun kalıcı olarak çözüleceğini belirtti.