Hastaneye başvuran hastanın yapılan kontrollerinde, üçlü diş grubundan oluşan kaplamanın nefes borusunu geçerek akciğere ulaştığı (aspirasyon) tespit edildi. Durumun ciddiyeti üzerine harekete geçen doktorlar, bronkoskopi yöntemiyle yabancı cismi hastanın ciğerlerinden çıkardı. Operasyonu gerçekleştiren uzmanlar, solunum yoluna kaçan bu tür cisimlerin nefes borusunu tıkayarak hayati risk oluşturabileceğine dikkat çekti.

GEVŞEYEN KAPLAMALARA DİKKAT!

Konuyla ilgili TRT Haber'e açıklamada bulunan Prof. Dr. Levent Alpay, bu tür vakaların genellikle çocuklarda görüldüğünü, yetişkinlerde ise oldukça nadir ve tehlikeli olduğunu belirtti. Alpay, kaplama dişlerin zamanla gevşeyebileceği veya bağlantı noktalarının kırılabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, ağızdaki protez veya kaplamalarda hissedilen en ufak bir sallantıda vakit kaybetmeden diş hekimine gidilmesi gerektiğini, aksi takdirde uykuda bu tür ciddi kazaların yaşanabileceğini vurguluyor.