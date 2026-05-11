Proje Şanghay açıklarındaki Lin-gang bölgesinde yürütülüyor. Su altında kullanılan özel kapsüllerin içinde yüzlerce sunucu bulunuyor. Sistem, denizin doğal serinliğini kullanarak cihazların aşırı ısınmasını engelliyor. Yetkililer, bu yöntem sayesinde enerji tüketiminin önemli ölçüde düşürülebileceğini belirtiyor.

DEV SUNUCU KAPSÜLLERİ DENİZİN ALTINA YERLEŞTİRİLDİ

Projede kullanılan veri kapsüllerinin yaklaşık 1300 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor. Her kapsülün içinde 24 sunucu rafı bulunurken, yüzlerce yüksek performanslı işlemci aynı anda çalışabiliyor. Sistem özellikle yapay zeka işlemleri ve büyük veri altyapıları için geliştiriliyor.

Uzmanlara göre geleneksel veri merkezlerinde enerjinin büyük kısmı yalnızca soğutma için harcanıyor. Deniz altındaki sistemde ise okyanus suyu doğal soğutucu görevi görüyor. Bu sayede enerji verimliliğinin ciddi şekilde artırılabileceği ifade ediliyor.

DÜNYADA İLK KEZ TİCARİ ÖLÇEKTE UYGULANIYOR

Çin’in projesi, ticari ölçekte geliştirilen ilk büyük deniz altı veri merkezi projelerinden biri olarak gösteriliyor. Microsoft’un daha önce yürüttüğü 'Project Natick' adlı deneysel proje birkaç yıl önce sona ermişti. Çin ise sistemi daha büyük ölçekte kullanmayı hedefliyor.

Proje ilk olarak 2023 yılında devreye alınırken, 2025 ve 2026’da yeni modüllerle genişletilmeye başlandı. 2026’da Çin, dünyanın ilk ticari ölçekli ve rüzgar enerjisi destekli deniz altı veri merkezlerinden birini aktif olarak kullanıma açtığını duyurdu. Sistem hem deniz suyuyla doğal soğutma sağlıyor hem de enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor.

Yetkililer, ilerleyen yıllarda deniz altındaki veri kapsüllerinin sayısının artırılmasının planlandığını açıkladı. Tam kapasiteye ulaşıldığında sistemin onlarca megawatt seviyesinde işlem gücü sağlayabileceği belirtiliyor.