ÖZEL JETİNDE GÖZALTI

Hırvatistan’da temmuzda yakalanan iş insanı Mustafa Yiğit Zeren (33), Rusya’nın talebiyle Interpol kırmızı bülteniyle aranıyordu. Zadar’a özel jetiyle inişinde gözaltına alınan Zeren’in Erdoğan ailesine yakın olduğu öne sürüldü. İddiaya göre Ankara, Zeren’in “Enerji Bakanlığı ile milyar dolarlık anlaşmalar imzalamak üzere” olduğu gerekçesiyle iadesini talep etti. 1 gece nezarette yattı. 15 Temmuz’da hakim Iva Lovrin (eski Adalet Bakanı Ana Lovrin’in kızı) tarafından bırakıldı.

HER ŞEY 1 HAFTA SÜRDÜ

Serbest bırakıldıktan sonra Zadar’daki beş yıldızlı otelde kalan Zeren’in Türkiye’ye dönüşü için Ankara-Zagreb arasında yoğun görüşme trafiği başladığı ileri sürüldü. Hırvat medyası, bu süreçte Ereğli Limanı’nda gemisinde uyuşturucu ele geçirilmesi nedeniyle Türkiye’de tutuklu bulunan Hırvat kaptan Marko Bekavac ile Zeren’in “takas” edilmesi fikrinin ortaya atıldığını aktardı. Normalde haftalarca sürecek yargı süreci iş insanı Zeren için

1 hafta gibi bir sürede tamamlandı.

3’ER GÜN ARAYLA BIRAKILDI

6 Ağustos’ta Zeren’i almak için Türk tarafı iki kişiyi görevlendirdi. Hırvatistan’dan ayrıldı. 9 Ağustos’ta da Bekavac’ın ülkesine döndüğü kaydedildi. İki tarihin planlandığı, operasyonun “tesadüf” gibi gösterildiği ileri sürüldü. Hırvat hükümeti ve Cumhurbaşkanlığı, sorulara yanıt vermezken olay medyaya “Hırvat diplomasisini zaferi” diye servis edildi. Bekavac, “Gerçek ortaya çıkacak, bu bir daha kimsenin başına gelmemeli” sözleriyle, yaşadıklarının siyasi boyutuna dikkat çekti.

RUSYA’YA AMBARGONUN ETRAFINDAN DOLAŞILMIŞ

593 milyon dolarlık petrol davası

Akaryakıt dağıtımı yapan Zeren Holding’in patronu Mustafa Yiğit Zeren, geçen yıl bir dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelmişti. Süreç şöyle yaşandı: Rusya’nın Moskova Kredi Bankası, Zeren Holding’in 593 milyon dolarlık borcunu ödemediği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yaptı. Banka, Moskova Tahkim Mahkemesi’ne de başvurarak Zeren’in Rusya’daki mal varlıklarına el koydurdu. İnterpol aracılığıyla da kırmızı bültenle arama kararı aldırdı.

HİNDİSTAN’A SEVKİYAT

Banka şikayet dilekçesine göre, ABD ve AB’nin Ukrayna savaşından dolayı Rusya’ya uyguladığı ambargoyu aşmak için Rus şirketi Rosneft’ten alınan petrol, Türkiye üzerinden Hindistan’a satıldı. Bu ticareti Moskova Kredi Bankası kredilendirdi. Satış için Azeri asıllı Fuat Hüseyni’nin kurduğu Mostrade Danışmanlık ile anlaşma yapıldı. Ancak, Rus bankasının kredi verebilmesi için aracı şirket sahibinin Türk vatandaşı olması gerekiyordu. Şirket Zeren’e devredildi ve Hindistan’a sevkiyat başladı.

2023’te Türkiye’deki bankalar, ABD ve AB’nin mali tedbirleri nedeniyle Rusya kaynaklı ticarette aracı olmama kararı aldı.

PARAYI DUBAİ’DEN ÇEKTİLER

Bu yüzden Dubai’de yeni bir banka hesabının açılması kararlaştırıldı. Şikayet dilekçesinde Mostrade’nin, Hindistan’a sattığı petrolün bedeli olan 593 milyon 712 bin doları BAE’deki bankadan tahsil etmesine karşın Rus bankasına ödeme yapmadığı iddiası yer aldı. Rus tarafı, dilekçesinde bu paranın ödenmesini talep etti.