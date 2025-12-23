Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yalçın'ın futbol komitesiyle gerçekleştirdiği son transfer toplantısı sonrası tüm planları değiştiren bir gelişme yaşandı.

Sezonun 2. yarısına nokta atışı transferlerle girmeyi planlayan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve transfer komitesi takıma kazandırılacak yeni isimlerle ilgili toplantılarını sürdürüyor. Son transfer toplantısında kaleci transferi istemediğini belirten deneyimli teknik adamı ters köşe yapan bir gelişme yaşandı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ta kaptanlığı alınan ve eldivenleri de Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok, takımdan ayrılmak istiyor. 2026 Dünya Kupası'na hazır gitmek isteyen deneyimli eldivenin bu talebini kulübe bildirdiği aktarıldı.

Mert Günok'un bu istediği sonrası Beşiktaş'ın transferde yol haritası değişti. Siyah-beyazlılar, Mert Günok'un ayrılık isteği sonrası kaleci arayışlarına da başladı. 36 yaşındaki Mert Günok bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıktı. Piyasa değeri 500 bin Euro olan deneyimli eldivenin siyah-beyazlılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.