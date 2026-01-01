Etkili olan kar yağışı sırasında verilen kahve siparişi, çevredeki bir vatandaşın tepkisine neden oldu. Kuryenin zorlu hava koşullarında çalışmak zorunda kalmasına isyan eden vatandaşın sözleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, tartışma da beraberinde geldi.

"İNSANLIK YAPIN" TEPKİSİ

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, kar yağışını işaret ederek, “Bakın kar yağıyor, görüyor musunuz? Sadece kahve siparişi verdiler ve adamı buna getirdiler. Böyle bir rezillik olmaz. İnsanlık yapın, kahve içmeyin” ifadelerini kullandı.

Görüntüler, kötü hava şartlarında çalışan kuryelerin güvenliği ve sipariş verenlerin sorumluluğu konusunu yeniden gündeme taşıdı. Birçok sosyal medya kullanıcısı, olumsuz hava koşullarında zorunlu olmayan siparişlerden kaçınılması gerektiğini savunurken, bazıları ise asıl sorumluluğun firmalarda olduğunu dile getirdi.