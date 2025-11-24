Türkiye, son 50 yılın en kurak Kasım ayını yaşadı. Ülke genelinde sıcaklıklar hâlâ mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji uzmanları, bu sıcak havanın uzun sürmeyeceğini, gelecek hafta başından itibaren özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların 5-6 derece birden düşeceğini belirtiyor.

ASIL KIŞ ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

İstanbul’da hafta başında etkili olan sağanak yağmur ve soğuk hava, vatandaşların “Kar ne zaman yağacak?” sorusunu gündeme getirdi. Meteoroloji uzmanları ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, ilk karla karışık yağmur geçişleri 14-19 Ocak tarihleri arasında görülebilir.

Şehir merkezinde ve kıyı şeridinde, ısı adası etkisi nedeniyle bu dönemde sulu kar (karla karışık yağmur) olasılığı daha yüksek. Asıl kar yağışı ve örtü bırakacak sistemin ise 5-6 Şubat tarihlerinde gelmesi bekleniyor. Modellemelere göre, şehir merkezinde 1-5 cm, yüksek kesimlerde ve batı ilçelerde (Çatalca, Arnavutköy, Silivri) ise 10-20 cm civarında kar örtüsü oluşabileceği tahmin ediliyor.