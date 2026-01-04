Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından geçtiğimiz hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin altına indi; birçok kentte sağanak ve kar yağışı görüldü.

İstanbul’da özellikle yüksek kesimler kısa süreli karla beyaza bürünürken, hafta sonu itibarıyla yağışın tipi değişti ve kentte sağanak ile rüzgâr etkisini artırdı.

YENİ KAR DALGASI İÇİN TARİH: 12-13 OCAK

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının yeniden görülebileceğini belirterek 12-13 Ocak tarihlerine dikkat çekti.

Öte yandan Meteoroloji Uyarı Sistemi’nde 14 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı; uyarı verilen iller Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova oldu.

DON, PUS, SİS UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurdun kuzey ve batısı yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın batısı, Ege kıyıları, Antalya ile Samsun ve Sinop çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken; Samsun ve Sinop’un iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülebilecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma-don ile pus ve yer yer sis etkili olacak. Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, eğimli ve kar örtüsü bulunan alanlarda çığ tehlikesi sürüyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor. Rüzgârın genellikle güneyli yönlerden esmesi, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) yapması bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba/doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı; buzlanma-don ve çığ riski bulunan bölgelerde ise dikkatli olunması istendi.

LODOS TEHLİKELİ ANLARA NEDEN OLDU

Marmara’da etkili olan şiddetli lodos, Bursa ve İstanbul’da peş peşe tehlikeli anlara neden oldu. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde rüzgârın savurduğu oto lastiğini fark eden bir motosiklet sürücüsü kazayı önlemek isterken dengesini kaybederek devrildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ise sobadan sıçrayan kıvılcımlar lodosun etkisiyle büyüyerek yangına dönüştü. İki katlı binanın üst katını saran alevler kısa sürede evi kullanılamaz hale getirirken, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da lodos denizde ve karada etkisini gösterdi. Avcılar açıklarında kimyasal yüklü bir tanker sahile doğru sürüklendi, kaptanın manevrasıyla son anda uzaklaştırıldı. Küçükçekmece’de ise 6 katlı bir binanın çatısı uçtu; 3 araç zarar görürken sokaktaki iki kişi faciadan kıl payı kurtuldu.