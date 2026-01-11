Yurdun birçok bölgesinde şiddetli yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) pazartesi ve salı günleri için 55 ilde şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu. Öte yandan Balkanlar'dan yola çıkan kar yağışı ise İstanbul'a doğru geliyor.

KAR YAĞIŞI İÇİN SAAT VERİLDİ

AKOM'dan bugün için yapılan uyarıda, "Gün boyu yağmurlu bir gökyüzü beklenirken, gece saatlerinden itibaren yağışların karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar şeklinde olacağı öngörülüyor. Yağışların (yarın) sabah saatlerinden (06.00) itibaren il genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yarın hava sıcaklığının en fazla 3 en düşük 0 derece olması, yağış miktarının ise 10-20 cm arasında olması bekleniyor.

METEOROLOJİDEN UYARI

Son yılların en şiddetli fırtınası gece boyunca Türkiye'yi etkisi altına alırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji 13 il dışında yurdun tamamına sarı kodla fırtına ve sel uyarısı yaptı.

SICAKLIKLAR 6-7 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Kuvvetli sağanağın akşam saatlerinde yerini kar yağışına bırakması ve sıcaklıkların 6-7 derece birden düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre fırtına ve kuvvetli yağışın hakim olduğu yurt genelinde akşam saatlerinden itibaren Balkanlar'dan gelen yeni bir soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.

Çatıları uçuran, ağaç ve direkleri deviren fırtına bugün de devam edecek.

TATİL HABERİ PEŞ PEŞE GELİYOR

Uzmanlar 12 Ocak Pazartesi gününün tatil olması gerektiğini belirtirken ilk tatil haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Gözlerin çevrildiği İstanbul ve Ankara için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TUNCELİ'DE DE OKULLAR TATİL

Tunceli'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşe devam eden kadın personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İşte MGM tarafından kar yağışı uyarısı yapılan 55 şehir...



İstanbul

Kocaeli

Düzce

Sakarya

Yalova

Bilecik

Bursa

Kütahya

Afyonkarahisar

Isparta

Zonguldak

Bolu

Bartın

Karabük

Ankara

Konya

Karaman

Kastamonu

Çankırı

Kırıkkale

Kırşehir

Nevşehir

Niğde

Kayseri

Tokat

Amasya

Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

Van

Hakkari

Şırnak

Siirt

Bitlis

Muş

Erzurum

Artvin

Bayburt

Bingöl

Batman

Diyarbakır

Elazığ

Tunceli

Erzincan

Gümüşhane