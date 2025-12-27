Türkiye kar yağışına doyuyor. Yeni yıla sayılı günler kala yurdun dört bir yanında kar etkili oldu. İşte Türkiye'den kar manzaraları...

İSTANBUL

İstanbul Valiliği ile Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından dün yapılan soğuk hava ve kar uyarılarının ardından, kentte sıcaklıklar 5–8 derece azaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre soğuk ve yağışlı havanın etkisi sürerken, özellikle kentin kuzey kesimleri ve yüksek bölgelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görüldü.

BARTIN

Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 30 santime ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarısı sonrası kent merkezine yağmur yağarken, Ulus ilçesinde de yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle kent genelinde 5 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 57 iş makinesi ve 100 personelle kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

KAYSERİ

Kayseri'de sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü. Havanın sıfır derecelerde seyrettiği kentte belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Karayolları ekipleri de kırsal ilçe ve mahallelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Kent genelinde yağış devam ederken, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı

MANİSA

Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde kar yağış başladı. Yağışla birlikte ilçenin yaylaları ve dağlık alanları beyaz örtüyle kaplandı. Yılın ilk karıyla birlikte güzel görüntüler oluştu. Kar yağışı, Demirci’nin Sarıçayır Kamp Merkezi, Türkmen Tepe mevkisi ile 1470 rakımlı Akçakertik mevkisinde de etkisini gösterdi.

Yağışla birlikte bölgede oluşan manzara dron ile havadan görüntülendi. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar, aileleriyle birlikte Sarıçayır mevkisine çıktı. Beyaz örtüyle kaplanan alanlarda yürüyüş yapan vatandaşlar, kar manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANKARA

Ankara'ya gece saatlerinde mevsimin ilk karı düştü. Sabah saatlerinde yağış, yerini soğuk havaya bıraktı.

Ankara'da gece başlayan kar yağışı sonrası binaların çatıları ve araçlar, beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde yağış yerini soğuk havaya bırakırken, yollarda buzlanmalar oluştu. Çankaya ilçesinde aralıklarla yağan kar nedeniyle zeminde ince kar tabakası oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre Ankara'da hafta sonu boyunca buzlanma ve don bekleniyor

ARDAHAN

Ardahan'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ile birlikte kent beyaza büründü. Cadde ve sokaklar karla kaplanırken, özellikle sürücüler sabah saatlerinde zorluk çekti.

BOLU

Bolu'da köy yollarının kapanmaması için 61 araç ve 116 personel görev yapıyor. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışma başlatıldı. Ekipler, merkez ilçe olmak üzere Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa, Mengen, Mudurnu, Seben, Göynük ve Kıbrıscık ilçelerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

BURSA

Bursa’da Uludağ’ın yanı sıra, yüksek kesimde bulunan ilçelerin bir kısmında da kar yağışının etkisini arttırmasıyla sürücüler zor anlar yaşadı. İnegöl-Domaniç arasındaki kara yolunda bazı araçlar kış lastiği olmadığı için yolda kaldı. Araçların güçlükle ilerlediği yolda, Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ise ağır tonajlı araçların geçişine izin vermeyerek, sürücülere uyarılarda bulundu.

VAN

Van'ın Erciş ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Erciş'te gece boyu kar yağışı etkili oldu, ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi bulurken, ekipler yollarda kar temizleme çalışması yaptı. Vatandaşlar da araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Kar yağışı ilçede sevinçle karşılanırken, ilçede esnaflık yapan Çınar Ege, "Uzun süredir kar yağmıyordu ve küresel kuraklık bizi oldukça endişelendiriyordu. Bugün kar yağışı olunca biz de mutlu olduk" dedi.

ZONGULDAK

Zonguldak’ta, gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor. Aydın köyünden Şaban Durhan’ın karla kaplı yaklaşık 400 metre yolu yürüyerek ekmek arabısndan aldığı ekmekleri köylülere getirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kentte, yapılan uyarıların ardından yüksek kesimlerde gece saatlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde Ereğli yolu Sücüllü mevkisinde bir TIR’ın yolda kalınca, uzun araç kuyrukları oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde 4 köy yolu yağış dolayısıyla kardan kapandı, İl Özel İdaresi ekiplerinin kar temizleme çalışması başlattı. Kumtarla köyünde vakaya giden bir ambulans ile diyaliz aracına, kepçe eşlik etti.

BATMAN

Batman’ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe özel idare ekiplerinin yolları açma çalışması sürüyor.

Gercüş ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yakıtlı, Ulaş ve Vergili köylerinin yolları ulaşıma kapandı. ilçe özel idare ekipleri kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

ERZURUM

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kentte hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşerken, kar yağışı ile birlikte soğuk hava etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü de kentte, kayganlaşan yollarda sürücüler, araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Hava sıcaklığının gece yarısı eksi 10'a düşmesi beklenirken, soğuk havaya aldırış etmeyenler dışarı çıkıp, bol bol fotoğraf çektirdi. Yerli turistlerin de tarihi Çifte Minareli Medrese ile Erzurum Kalesi önünde fotoğraf çektirdikleri görüldü.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu sayısı 103'e çıktı. Karakoçan'da 12, Kovancılar'da 9, Sivrice'de 35, Arıcak'ta 1, Baskil'de 16, Palu'da 19 ve Keban'da 11 olmak üzere toplam 103 köy yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, 90 araç ve 120 personelle kapalı yolları açmak için çalışıyor.

SİVAS

Sivas'ta geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde köy ve mezralardan oluşan 136 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışma başlattı. Diğer yandan kent merkezinde karla birlikte güzel manzaralar oluştu.

SİİRT

Siirt'te kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı 45 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından Pervari, Şirvan ve Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı 45 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Açılan bazı yolların yeniden kapandığı belirtilirken, yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Öte yandan Şirvan ilçesine maden işçilerini taşıyan servis midibüsünün yolda mahsur kaldığı, ekiplerin çalışması ile yolun açıldığı, ardından midibüs ile diğer araçların yeniden ilerlediği öğrenildi.

KARS

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sokak ve caddeler beyaza bürünürken, özellikle tipi nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Vatandaşlar yürürken zorluk çekerken, belediye ekipleri de birtakım tedbirler aldı. Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı, ev ve iş yerlerinin çatı ve saçaklarında biriken karlar temizlendi.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kars'ta merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 12, Sarıkamış'ta 8 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe tamamen beyaza büründü. Aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatırken, Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri Bingöl-Erzurum kara yolunda mahsur kalan araçları kurtardı. Karlıova Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında kar küreme çalışması başlattı.

HAKKARİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yollarda oluşan buzlanma kazalara davetiye çıkardı. Sürücüler, özellikle İpek Mahallesi'ndeki Sanayi TOKİ güzergahında zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda kayan 4 araçta hasar meydana geldi.