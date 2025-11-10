Kanada Premier Ligi’nde büyük final! Atlético Madrid’in Kanada’daki takımı Atlético Ottawa, şiddetli kar yağışı altında oynanan maçta Cavalry FC’yi uzatmalarda 2-1 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

YOĞUN KAR YAĞIŞI MAÇA DAMGA VURDU

Ottawa’daki TD Place Stadyumu'nda yaklaşık 13 bin futbolseverin izlediği final mücadelesi, adeta bir kar fırtınası eşliğinde oynandı. Görüş mesafesini azaltan kar yağışı nedeniyle maç zaman zaman durduruldu; saha çizgileri ekipler tarafından temizlenmek zorunda kaldı.

Karşılaşmanın ilk golü 33. dakikada Cavalry FC adına Fraser Aird’in penaltısıyla geldi. Ancak bu golden sonra tribünlerde gerilim yükseldi, bazı Atlético Ottawa taraftarları rakip oyunculara kar topu fırlattı.

RODRÍGUEZ’DEN UNUTULMAZ BİR PERFORMANS

Karşılaşmanın 39. dakikasında sahneye çıkan David Rodríguez, enfes bir röveşata ile skora denge getirdi. Bu gol sosyal medyada viral olurken 'yılın golü' ödülüne aday gösterildi.

GOAL



DAVID RODRIGUEZ ARE YOU KIDDING ME!!!!!!



BICYCLE KICK GOAL IN THE 2025 CANADIAN PREMIER LEAGUE FINAL TO LEVEL THINGS UP FOR @atletiOttawa



Watch the #CanPL final LIVE on OneSoccer, TSN & FuboTV pic.twitter.com/4RhNsBI4zH — Canadian Premier League (@CPLsoccer) November 9, 2025

Mücadelenin normal süresi 1-1 tamamlanırken, uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Rodríguez, bu kez kaleciyi aşan zarif bir aşırtma vuruşla takımına zaferi getirdi.

İLK ŞAMPİYONLUK, TARİHE GEÇTİ

2019 yılında kurulan CPL'de ilk kez mutlu sona ulaşan Atlético Ottawa, 2022’de final oynamış fakat şampiyonluğu Forge FC’ye kaptırmıştı. Bu yıl ise aynı hatayı yapmadı ve kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Finali, Atlético Madrid’in teknik sekreteri Severiano García, İspanya’nın Kanada Büyükelçisi Alfredo Martínez Serrano ve Ottawa Belediye Başkanı Mark Sutcliffe de tribünden takip etti.

KAPTAN ZAPATER SAHALARA VEDA ETTİ

Atlético Ottawa’nın kaptanı, deneyimli İspanyol futbolcu Alberto Zapater, bu tarihi karşılaşmada futbola veda etti. 38 yaşındaki oyuncu, kupayı kaldıran isim oldu. Kariyerine Real Zaragoza’da başlayan ve İtalya, Portekiz, Rusya gibi ülkelerde top koşturan Zapater, 2023’te Atlético Ottawa’ya transfer olmuştu.

ATLÉTICO MADRID’İN KÜRESEL HAMLESİ

2020 yılında Atlético Madrid’in CPL bünyesinde kurduğu Atlético Ottawa, Avrupa devinin Kuzey Amerika’daki en önemli projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Madrid kulübü, sadece futbolcu yetiştirmek değil, aynı zamanda küresel marka gücünü artırmak adına bu yatırımda bulunmuştu.