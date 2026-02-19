Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için beklenen soğuk hava dalgası ve kar yağışı hakkında güncel tahminlerini paylaştı. Rapora göre, hafta içi etkili olan ılık ve güneşli havanın ardından kış koşulları kente geri dönüyor.
BUGÜN VE YARINILIK GEÇECEK
MGM verilerine göre, bugün 20 Şubat Cuma günü İstanbul genelinde hava parçalı bulutlu ve ılık seyredecek. Özellikle cuma günü termometrelerin 18-20 derece bandına kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar, bu iki günlük ılık havanın hafta sonu gelecek olan soğuk sistem öncesi son güneşli günler olduğunu belirtiyor.
PAZAR GÜNÜ KAR BEKLENİYOR
Tahminlere göre pazar günü itibarıyla İstanbul'un havası köklü bir değişime uğrayacak. Batı üzerinden giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası, sıcaklıkların hızla düşmesine neden olacak. Şehir genelinde yağışların karla karışık yağmur, yüksek rakımlı Çamlıca, Aydos, Kartal ve Beykoz gibi bölgelerde ise kar şeklinde görülmesi öngörülüyor. Bu bölgelerde kar örtüsü oluşma ihtimali bulunuyor.
PAZARTESİ İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI
Pazar günü etkisini gösterecek olan kar yağışının, pazartesi günü de aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte kentin birçok noktasında buzlanma ve don olayları yaşanma riski bulunuyor.