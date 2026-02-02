Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar ve fırtına uyarısının ardından kar yağışı Edirne il merkezi ve ilçelerinde etkisini gösterdi. Kent genelinde beyaz örtü oluşurken, Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, Keşan ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi.

Edirne Valiliği ayrıca, trafik ve can güvenliği gerekçesiyle motosiklet, motokurye, elektrikli skuter ve motorlu bisikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışını yasakladı.

Kar yağışı Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Malkara ve Saray ilçelerinde tüm okullarda eğitime bugün ara verilirken, Kırklareli’nde merkez ilçe ile Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde eğitime ara verildiği açıklandı. Valilik, il genelinde taşımalı eğitimin de bugün yapılmayacağını duyurdu. Bölgede hava sıcaklıkları Edirne’de eksi 2, Kırklareli’nde eksi 1 ve Tekirdağ’da 1 derece olarak ölçüldü.

MOTOKURYELERE HAVA ENGELİ

Edirne’nin Keşan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına geçici süreyle izin verilmedi. Keşan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, alınan kararın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla uygulandığı ve yasağın ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağı bildirildi.

İlçede akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının aralıklarla sürdüğü belirtilirken, şu ana kadar ulaşıma kapanan köy yolunun bulunmadığı kaydedildi. Karayolları ve belediye ekipleri, olası aksaklıklara karşı ilçe genelinde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Keşan Belediyesi de sosyal medya üzerinden yaptığı uyarıda, sürücülere kış lastiği ve zincir bulundurmaları çağrısında bulundu. Açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine dikkat çekilerek vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü ilçede, kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

KAYGAN YOL KAZALARA NEDEN OLDU

Kırklareli’nde kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan’a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda buzlanma nedeniyle hasarlı ve hafif yaralanmalı trafik kazaları meydana geldi. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazaların yaşandığı bölgeye intikal eden bir trafik ekibine ait aracın da Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bariyere çarptığı, araçtaki polislerin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Bölgede kar kalınlığının yer yer 10 santimetreye ulaştığı belirtilirken, polis ve jandarma ekipleri yol güvenliği için önlem aldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin de karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.