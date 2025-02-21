Sultangazi'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sokakları beyaza bürüdü ve vatandaşlar karın tadını çıkarmak için sokaklara çıktı. 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından, özellikle Ordu Caddesi'nde insanlar halay çekip kar topu oynayarak eğlendi.
BİR ANDA KAVGA ÇIKTI
Neşeli anlar yaşanırken, bir süre sonra halay çeken grup arasında nedensiz bir kavga çıktı. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle kısa sürede son buldu, ancak o anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.