Zonguldak'ta olumsuz hava şartları etkin olurken Valilik okulların 29 Aralık Pazartesi 1 gün süre ile tatil edildiğini açıkladı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü (BEUN) ise pazartesi günü yapılacak final sınavlarının ertelendiğini duyurdu.

Kentte 3 gündür yağış ve rüzgar etkili olurken meteorolojik tahminler, kar, yağmur ve rüzgarın devam edeceği yönünde oldu. Meteorolojik tahminlere göre güvenlik tedbirlerinin alındığını duyuran Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, sosyal medya hesabından tatil açıklaması yaptı. Açıklamaya göre 29 Aralık Pazartesi günü okullar 1 gün süreyle tatil edilirken tüm hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetlerine 1 günlük ara verildiği ifade edildi. Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

ÜNİVERSİTEDE FİNAL SINAVLARI ERTELENDİ

Öte yandan BEUN Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak final sınavlarının 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.

BOLU'DA DA OKULLAR TATİL

Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

KARABÜK

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün tatil edildiği bildirildi.

KASTAMONU

Küre ilçesinde kar yağışı sebebiyle, 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava şartları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar sebebiyle ilçemizdeki tüm okulların 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilmesine, ayrıca kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin 29 Aralık tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ŞIRNAK

Beytüşşebap Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir."

VAN

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

DÜZCE

Düzce Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an kurslarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Ayrıca kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kadın personel ile engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.