Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yurt genelinde etkili olacak soğuk ve yağışlı hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı. Tahminlere göre, hava sıcaklıkları salı gününden itibaren 4 ila 5 derece birden düşecek.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK

MGM’nin son raporuna göre, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısında sağanak yağışlar görülecek. Hafta sonu itibarıyla soğuk hava etkisini artıracak, özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı başlayacak.

5 ŞEHRE KAR GELİYOR

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan ve Ağrı çevrelerinde kar yağışının etkili olacağı, pazar günü sabah saatlerinde de devam edeceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu yağışların mevsimin ilk ciddi karı olabileceğini belirterek yüksek kesimlerde don ve ulaşımda aksama riskine dikkat çekti.

İSTANBUL HAFTA SONUNA KADAR SAĞANAK ETKİSİNDE

İstanbul’da ise hafta boyunca aralıklarla yağmur bekleniyor. AKOM’un açıklamasına göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerine inecek. Kentte perşembe günü aralıklarla sağanak, hafta sonu ise parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Meteoroloji, “Ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunmalı, yüksek kesimlerde don riski göz ardı edilmemeli” uyarısında bulundu.