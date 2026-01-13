Oujda şehir merkezinde yaklaşık 2 santimetre, çevre köylerde ise 10 santimetreye varan kar kalınlığı ölçüldü. Kar yağışının, Kuzey Afrika'nın bazı bölgelerinde sıcaklıkları hızla düşüren güçlü bir alçak basınç sistemi ve soğuk hava dalgası sırasında gerçekleştiği belirtildi.

EN SON 25 YIL ÖNCE GÖRÜLDÜ

Kış aylarında sıcaklıkların genellikle 4 ila 10 derece arasında seyrettiği Oujda'da kar yağışı son derece ender görülüyor. Fas'ta kar, Ifrane ve Oukaimeden gibi kayak merkezlerinin bulunduğu Yüksek ve Orta Atlas Dağları için olağan kabul edilse de, Oujda için bu durum sıra dışı sayılıyor.

Bazı yerel kaynaklar şehirde en son 14 yıl önce kar görüldüğünü öne sürse de, Arabia Weather başta olmak üzere birçok kaynak yaklaşık 25 yıllık bir araya dikkat çekiyor.

SOSYAL MEDYADA BAYRAM HAVASI

Sokaklar ve çatılar üzerinde oluşan beyaz örtü, kentte adeta bayram havası yarattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kalın montlar giyen vatandaşların karla kaplı sokaklarda yürüdüğü, gençlerin kardan adam yaptığı ve kar topu oynadığı görülüyor. Kırsal bölgelerde ise sürücülerin, karla kaplanan yollar nedeniyle ilerlemekte zorlandığı dikkat çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Fas'ta ne zamandan beri kar yağıyor? İnanılmaz" yorumunu yaparken, bir diğeri “Herkesin kar topu oynamasını görmek çok güzel” ifadelerini kullandı. Bazı kullanıcılar ise kentin deniz seviyesinden yaklaşık 500 metre yüksekte ve iç kesimde yer almasına dikkat çekerek, çöl iklimine rağmen kar ihtimalinin tamamen imkânsız olmadığını vurguladı.

AVRUPA'DA SOĞUK HAVA KAOSU

Öte yandan soğuk hava dalgası yalnızca Kuzey Afrika'yı değil, Avrupa'yı da etkiliyor. Şiddetli soğuklar nedeniyle birçok ülkede ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Özellikle Finlandiya'nın Laponya bölgesinde, hava sıcaklıklarının -40 dereceye yaklaşması sonucu binlerce yolcu uçuş iptalleri nedeniyle mahsur kaldı.

Yetkililer, aşırı soğuk nedeniyle uçakların buzdan arındırılması, bakım ve yakıt ikmalinin son derece zorlaştığını belirtirken; yoğun kar, sert rüzgarlar ve buzlu yolların kara ulaşımını da olumsuz etkilediği bildirildi.