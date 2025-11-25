Avustralya'da Tek Ulus Partisi Senatörü Pauline Hanson oturum sırasında çarşafı çıkararak, “Bu çarşafı çıkarmaktan memnuniyet duyuyorum. Parlamentoda çarşafın yeri yok.” dedi.
Yüzü kapatan giysilerin yasaklanması gerektiğini savunan Hanson, bu tür kıyafetlerin kadınların iş bulmasını zorlaştırdığını ve Avustralya toplumuyla uyum sürecini engellediğini ileri sürdü.
Senato’daki bazı üyeler Hanson’un eylemine tepki gösterdi. Yeni Güney Galler Senatörü Mehreen Faruqi, Hanson’u “ırkçılık yapmakla” suçladı. Batı Avustralya Bağımsız Senatörü Payman, davranışı “utanç verici” olarak nitelendirdi. Dışişleri Bakanı Penny Wong da Hanson’un girişimini kınadı.
Hanson, 2017 yılında da Senato’ya benzer şekilde çarşafla gelmiş ve aynı yasa talebini dile getirmişti.