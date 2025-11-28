ABD’de Şükran Günü’nü izleyen Cuma günü, halk arasında “Kara Cuma” olarak biliniyor. Tarihsel kökeni 1950–60’lı yıllara uzanan bu deyim, Philadelphia’daki alışveriş yoğunluğu ve perakendecilerin zarardan kâra geçişiyle ortaya çıktı. Ancak o dönemde bazı finansçılar, özellikle altın ve emtia piyasalarında spekülatif yorumlar yaparak fiyatların oynaklaşmasına neden olmuştu. Bu durum, “Kara Cuma” kavramının hem ekonomik hem de finansal boyutunu tartışmaya açtı.

TARİHSEL KÖKEN: KAOS VE ALIŞVERİŞ

1950’li yıllarda Philadelphia sokakları, Şükran Günü sonrası alışveriş için gelen kalabalık nedeniyle adeta kilitleniyordu. Trafik sıkışmaları, kazalar ve küçük çaplı olaylar polis için ciddi bir yük oluşturuyordu. Polisler, bu yoğun ve kaotik günü “Black Friday” yani “Kara Cuma” olarak adlandırdı.

Zamanla perakendeciler ise bu olumsuz çağrışımı pazarlama fırsatına çevirdi. Muhasebe kayıtlarında zarar “kırmızı” ile, kâr ise “siyah” ile gösterildiği için, yıl boyunca zararda olan mağazalar bu büyük alışveriş gününde kâra geçiyordu.

ALTIN VE FİNANS PİYASALARINDA MANİPÜLASYON İDDİALARI

Kara Cuma’nın ortaya çıktığı dönemde bazı finansçılar, altın ve emtia piyasalarına yönelik spekülatif açıklamalar yapmıştı. Bu yorumlar, piyasa psikolojisini etkileyerek altın fiyatlarında geçici dalgalanmalara yol açtı. Ancak tarihsel araştırmalar, bu manipülasyonların “Kara Cuma” isminin oluşumuyla doğrudan bağlantılı olmadığını gösteriyor. Yani altın manipülasyonu, isimden bağımsız bir piyasa olayı olarak kayıtlara geçti.

PERAKENDE VE YATIRIM İLİŞKİSİ

Günümüzde Kara Cuma, hem perakende satış hacmi hem de yatırımcıların piyasaları takip ettiği bir gün olarak öne çıkıyor. Mağazalar yılın en büyük indirim kampanyalarını bu güne denk getirirken, yatırımcılar altın, hisse ve emtia piyasalarındaki olası hareketleri izliyor. Tarihten gelen spekülatif örnekler, piyasa katılımcılarına tarihsel bir referans sağlıyor.

“Kara Cuma” deyimi artık sadece alışverişle değil, finans piyasalarında dikkatle izlenmesi gereken bir tarihsel simge olarak da anılıyor. Hem perakende hem de yatırım dünyası için kritik öneme sahip olan gün, geçmişten gelen hikâyeleri ve modern ekonomik etkileriyle gündemdeki yerini koruyor.