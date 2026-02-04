Kömür üretiminin merkezi Zonguldak’ta özelleştirme tedirginliği yaşanıyor. Bir yandan on binlerce hanenin geçim kaynağı olan kömür üretimi gerilerken, diğer yandan Genel Maden İş Sendikası (GMİS) Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) özelleştirileceği yönündeki iddiaları endişeyle takip ettiklerini belirtti. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da iktidarın TTK’yı önce küçültmek, sonra da kapatmak istediğini öne sürdü. SÖZCÜ’nün kamuoyuna duyurduğu, Zonguldak’ta devlete ait maden ocaklarında hayati tehlike taşıyan eksiklikler tespit edilmesinin yankıları sürüyor. TTK’nın Armutçuk, Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseseleri can gü- venliği ve eksikliklerin giderilmesi amacıyla kapatılmıştı.

‘KONTROLLÜ KAPATMA’

Bölgede inceleme yapan Deniz Yavuzyılmaz, SÖZCÜ’ye “Kömür üretimi bilinçli olarak azaltılıyor. TTK’da kontrollü kapatma girişimi var, buna izin vermeyeceğiz. İktidarın amacı önce kurumu küçültmek sonra da kapatmak” dedi.

“Ocaklarda gerekli madenci sayısının yarısıyla çalışılıyor, yeni işçi de alınmıyor” tespitinde bulunan Yavuzyılmaz, “TTK, Karadon, Kozlu ve Üzülmez maden ocaklarında hayati tehlike boyutunda eksiklikler tespit edilmiş ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin raporları sümen altı edilip kömür üretimine yönelik çalışma sürdürülmüştü” diye konuştu. Yavuzyılmaz, “SÖZCÜ’nün haberinden sonra havalandırma ve yeni jeneratör alımı için harekete geçildi” ifadesini kullandı.

‘TTK, stratejik öneme sahip’

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun Türkiye için önemine vurgu yaptı. Yeşil, “TTK Türkiye açısından stratejik öneme sahiptir. Bizim birinci önceliğimiz işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. TTK’nın özelleştirileceği iddiaları da bizi tedirgin ediyor. 200 yıllık kurum güçlendirilerek yoluna devam etmeli” dedi.