Çiftçiyi batıran yüksek faizler, devletin kendi kurumlarını da kemiriyor. Kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT)

faiz gideri 2024'te 86.5 milyar lirayı aşarken, 'çiftçinin kara gün dostu' Toprak Mahsulleri Ofisi, KİT'ler arasında en yüksek faiz ödemesini yapan kurum oldu. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, iktidarın KİT'leri batırıp, özelleştirmek istediğini öne sürdü.

TBMM’ye sunulan Sayıştay raporlarına göre 53 KİT faiz batağına saplandı. Faiz rekorunun sahibi 19 milyar 127 milyon lira ile 'çiftçinin kara gün dostu' Toprak Mahsulleri Ofisi oldu.

‘HEDEF ÖZELLEŞTİRME’

İkinci sırada ise 13 milyar 621 milyon lira faiz ödemesi ile BOTAŞ yer aldı. En yüksek faiz ödeyen üçüncü kuruluş 10 milyar 954 milyon lira ile TOKİ olurken, Türkiye Şeker Fabrikaları 8 milyar 92 milyon TL faiz ödedi. Türkiye Petrolleri de 6 milyar 738 milyon TL faiz ödedi. ÇAYKUR 1.8 milyar liradan fazla faiz ödemesi yaparken, PTT ise 2024'te yaklaşık 951 milyon liralık kaynağını, faiz giderini karşılamak için kullandı. TBMM KİT Komisyonu üyesi olan Mehmet Tahtasız “KİT’ler bankalardan kredi çekti ve çekilen yüklü miktarlardaki krediler için her yıl milyonlarca lira faiz ödendi. KİT’ler faaliyet gelirlerinin önemli bir kısmını faiz ödemesine kullanınca zarar etti" dedi.

Bu yıl her 5 liralık verginin 1 lirasının faize gideceğini hatırlatan Tahtasız “Vatandaşların cebinden çıkacak para ile 2.7 trilyon lira faiz ödemesi yapılacak. İktidar Cumhuriyet döneminde kurulan fabrikaları sattı, şimdi de ayakta kalabilen KİT’leri faiz sarmalına sokarak batırıyor. Sonra da özelleştirecek” dedi.