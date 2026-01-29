AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hava sıcaklıkları sert bir düşüş grafiği izleyecek. Bugün güneyli rüzgarların (lodos) etkisiyle 15 derece civarında seyreden sıcaklıklar, hafta sonundan itibaren kademeli olarak azalarak sıfır derece sınırına dayanacak.
HAFTA SONU YAĞMUR, PAZARTESİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Rapora göre, yarın ve cumartesi günleri sağanak yağış kenti etkisi altına alırken, sıcaklıklar cumartesi günü 5 dereceye kadar gerileyecek. Kar bekleyen İstanbullular için asıl değişim ise yeni haftanın ilk gününde yaşanacak. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklıkların 1-5 derece aralığına düşmesiyle birlikte yağışın "karla karışık yağmur" şeklinde düşeceği öngörülüyor.
SALI GÜNÜ HAFİF KAR BEKLENİYOR
Soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte 3 Şubat Salı günü İstanbul’da hafif kar yağışı bekleniyor. Salı günü en yüksek sıcaklığın 4 derece olması tahmin edilirken, gece saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı uyarı yapıldı. Çarşamba günü ise yağış kenti terk edecek ancak termometreler gece saatlerinde 0 (sıfır) dereceyi gösterecek.