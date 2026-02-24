Yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu, uluslararası alanda adı yasa dışı bahis organizasyonlarıyla anılan Derkan Başer ile birlikte 23 sanık hakkında iddianame düzenledi.

Hazırlanan iddianamede, kara para trafiğinin nasıl yönetildiğine ilişkin çarpıcı tespitlere yer verildi.

Dosyada, bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketler arasında bir estetik kliniğinin de bulunduğu kaydedildi.

İddianameye göre örgütün liderliğini Derkan Başer, yardımcılığını ise eşi Ceren Başer yürüttü. Başer’in yasa dışı bahis alanındaki faaliyetlerine 2014’te Kıbrıs’ta başladığı, ardından Türkiye merkezli VIP bahis ağıyla öne çıktığı belirtildi.

Savcılığın tespitlerine göre örgüt, farklı sektörlerde kurulan şirketler üzerinden sahte ticari işlemler gerçekleştirerek para transferlerini “katmanlama” yöntemiyle gizledi. Kiralık hesaplarda toplanan gelirlerin bir bölümünün nakit ve kripto varlık transferleriyle yurt dışına çıkarıldığı, sistemin Gürcistan bağlantılı olduğu ancak ana para kaynağının Türkiye olduğu iddia edildi.

İddianamede en çarpıcı başlıklardan biri ise estetik sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete ilişkin değerlendirmeler oldu.

Habertürk’ten Zülfikar Ali Aydın’ın haberine göre, dosyada şüpheli olarak yer alan estetik kliniği sahibi estetikçi Muhammet Emrah Çinik’in, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol aldığı iddia edildi.

Çinik'in İngiltere, İspanya ve İtalya’daki bazı futbol kulüpleriyle bağlantılı ticari ilişkilerin bulunduğu; ayrıca sponsorluk ve medya hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası bir şirketle para transferlerinin tespit edildiği öne sürüldü.

Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre:

*Şirket hesaplarında 100 milyon liranın üzerinde nakit çekme ve yatırma işlemi yapıldığı,

2017’den bu yana POS cihazları üzerinden 674 milyon lirayı aşan işlem hacmi oluştuğu,

*Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet bedellerinin piyasa koşullarının çok üzerinde gösterildiği,

*Şirket hesaplarına giren toplam para miktarının 1 milyar 369 milyon lirayı aştığı belirtildi.

*Raporda, işlemlerin “ticaretin olağan akışına uygun olmadığı” ve MASAK uzmanlarınca “şüpheli işlem” olarak değerlendirildiği kaydedildi.

TÜRKİYE'DEKİ BAHİS OPERASYONUNDAN WEST HAM, SEVILLA, BOLOGNA ÇIKTI

Soruşturma dosyasında, estetik şirketinin yurt dışındaki bazı spor ve medya şirketleriyle ticari ilişkileri de mercek altına alındı.

Savcılık, bu bağlantıların para trafiği açısından izaha muhtaç olduğunu değerlendirirken Çinik’in şirketinin yurt dışı bağlantıları da dosyaya yansıdı.

İddianameye göre şirketin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile kozmetik tedavi alanında iş ortaklığı bulunuyor. Üstelik bağlantılar bununla da sınırlı kalmadı.

Dosyada, İtalya Serie A takımlarından Bologna FC 1909 ve İspanya La Liga temsilcisi Sevilla FC ile de ticari ilişki ve para akışına işaret eden tespitlerin yer aldığı aktarıldı.

Savcılık kayıtlarına göre söz konusu uluslararası ortaklık ve para transferlerinin kapsamı, soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.

Şüpheli Çinik ifadesinde, dosyadaki diğer sanıkları tanımadığını, suça konu para transferlerinden haberdar olmadığını ve Derkan Başer’i hayatında hiç görmediğini öne sürdü. Bahis oynamadığını ve hesaplarını kullandırmadığını da savunmasına ekledi.

Hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin Türkiye’den toplanarak farklı ülkeler üzerinden dolaşıma sokulduğu ve çok katmanlı bir sistemle aklandığı iddia ediliyor. Soruşturmanın, finansal hareketler, şirket kayıtları ve uluslararası para transferleri üzerinden geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.