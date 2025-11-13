Niğde'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre Niğde-Kayseri kara yolu Çamardı kavşağı yakınlarında seyir halinde olan Resul Üzümcü idaresindeki 16 BCL 305 plakalı otomobil ile S.Y. yönetimindeki 51 AEC 600 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kaza sonucu yaralanan sürücüler ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Kerim Üzümcü, Duran Üzümcü, Muhittin Üzümcü, Bayram Üzümcü, Sudenaz H., Güllü G., Cumali Ü., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan sürücü Resul Üzümcü, Kerim Üzümcü ve Duran Üzümcü, doktorları müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralıdan Muhittin Üzümcü ve Bayram Üzümcü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.