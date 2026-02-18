UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Karabağ, Tevfik Behramov Stadyumu'nda Newcastle United'ı konuk etti. Konuk ekip maçı 6-1 kazandı.
İngiliz temsilcisine galibiyeti getiren golleri; 3., 32. (P), 33. ile 45+1. dakikalarda Anthony Gordon, 8. dakikada Malick Thiaw ve 72. dakikada Jacob Murphy kaydetti.
Karşılaşmada 4. golünü atan Anthony Gordon, bu sezon Devler Ligi'ndeki toplam gol sayısını 10'a yükseltti.
Ev sahibi takımın maçtaki tek golünü ise 54. dakikada Elvin Cafarquliyev attı. Rövanş mücadelesi, 24 Şubat gecesi İngiltere'de oynanacak.