Son yıllarda popülerliği hızla artan ekşi mayalı ekmek, yavaş fermantasyon süreci ve kendine has aromasıyla sağlıklı beslenme denince akla ilk gelen seçeneklerden biri haline geldi. Britanya Kalp Vakfı (BHF), bu konuda ezber bozan bir açıklama yaptı. Uzmanlara göre her gün tüketilmesi gereken en sağlıklı ekmek, ekşi mayalı ya da çavdar ekmeği değil, tam tahıllı ekmek.

“EN SAĞLIKLI EKMEK TAM TAHILLI OLAN”

BHF’nin beslenme uzmanı Victoria Taylor, ekşi mayalı ekmeğin bazı kişiler için uygun olabileceğini, ancak günlük tüketimde en faydalı seçeneğin tam tahıllı ekmek olduğunu söyledi.

Taylor, ekşi mayalı ekmeğin fermantasyon sürecinin kan şekerini daha yavaş yükselttiğini, bu yüzden diyabet hastaları için faydalı olabileceğini kabul etti. Yine de çoğu ekşi mayalı ekmeğin beyaz unla üretildiğini hatırlatarak, şunları ekledi:

“Tam tahıllı ekmek, lif bakımından çok daha zengindir. Lif, kalp sağlığı ve sindirim sistemi için son derece önemlidir. Bazen beyaz ekmek tüketmek sorun değildir ama günlük tercih, tam buğday ekmeği olmalıdır.”

“FIRIN EKŞİ MAYALI EKMEKLER DAHA TUZLU OLABİLİR”

Uzman ayrıca ekmekteki tuz oranına dikkat çekti. Taylor’a göre, ekmek zaten diyetimizdeki başlıca tuz kaynaklarından biri. Marketlerde satılan ekmeklerde tuz oranı belirli standartlarla kontrol edilirken, fırında yapılan ekşi mayalı ekmekler bazen daha yüksek tuz içerebilir.

“Ekşi mayalı ekmek doğal ve sağlıklı görünse de, bazı fırın ürünleri sandığınızdan daha tuzlu olabilir” diyen Taylor, özellikle yüksek tansiyon hastalarını dikkatli olmaya çağırdı.

“EKŞİ MAYA BAĞIRSAĞA YARARLI SANILIYOR AMA…”

Taylor, ekşi mayalı ekmekle ilgili bir diğer yanılgının da bağırsak sağlığı ile ilgili olduğunu söyledi. Yoğurt ve kimchi gibi fermente gıdalar canlı bakteriler içerdiği için bağırsak florasına katkı sağlayabiliyor. Ancak ekşi mayalı ekmekte, fermantasyonu sağlayan bakteri ve mayalar pişirme sırasında yüksek ısıda öldüğü için aynı etki söz konusu değil.