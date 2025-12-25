Hayat pahalılığı karşısında yaşam mücadelesi veren emekliler için bir sosyal hak daha sınırlandırıldı.

Karabük Belediyesi Meclisi’nin eylül ayında yapılan olağan toplantısı yapıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, mecliste kabul edilen düzenleme doğrultusunda, emekliler için kent genelinde uygulanan ücretsiz ve sınırsız ulaşım hakkı resmen iptal edildi.

Uygulama, 31 Aralık 2025 itibarıyla tamamen sona erecek.

'YOĞUNLUK' GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Belediyenin kararına gerekçe olarak, özellikle yoğun saatlerde otobüslerde yaşanan kalabalık gösterildi.

Belediye yönetimi, sınırsız ücretsiz ulaşımın toplu taşıma sisteminde aksamalara yol açtığını savundu.

BELEDİYE BAŞKANI: EMEKLİLER İSTEDİ

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, ücretsiz ulaşım hakkının kısıtlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, düzenlemenin emeklilerden gelen talepler doğrultusunda hayata geçirildiğini öne sürdü.

Çetinkaya, sınırsız ulaşım hakkının bazı kişiler tarafından istismar edildiğini iddia etti.

İlk kez 2024 yılında uygulamaya alınan sistem, 2025 yılının sonunda tamamen sona erecek.

Yeni düzenlemeye göre emekliler, 1 Ocak’tan itibaren toplu ulaşımda ayda yalnızca 30 ücretsiz biniş hakkına sahip olacak.